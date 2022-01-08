1 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü

13,8073$%-0.26
15,7787€%0.52
18,8894£%0.4
796,47%0,38
1.293,00%0,30
582077฿%0.46357
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde on iki aylık bebek, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesi Sandallar köyünde yaşayan ailenin 1 yaşındaki bebeğinin üzerine sıcak su döküldü. Korkuya kapılan aile, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla bebek Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek, göğsünde ve karın bölgesinde yanıklar belirlenmesi üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Zonguldak’ta bin 814 resen denetleme yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.