1 Milyon TL Kullanılamadan Geri Gönderildi!

Müteahhit: “Ben Bu İşi Tamamlamak İstemiyorum”

ŞÜKRAN MALKOÇ

‘Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları’ basın toplantısında gündeme gelen Arslantepe Höyüğü için 1 milyon TL depderindeki ödeneğin kullanılmadan geri gönderilmesi, toplantıya damgasını vurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, “Icomos yeri beğenmeyince bizde orayı çıkardık ve iş eksilişine gittik. Kesinlikle ben burada risk almam. Çünkü bir ret yemiş olsaydık, sebebi neden biz olalım. Sonra karşılama merkezini çıkaralım, çatı yapalım, peyzajını yapalım şeklinde karar verdik. Bu çalışmalar devam ederken pandemi süreci başladı. Pandemiyle beraber Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan genelgeyleişi alan müteahhit, ‘ben bu işi tamamlamak istemiyorum’ şeklinde bir açıklama yaptı” dedi.

Arslantepe Höyüğü için 2018 yılında DAP Bölge ve Kalkınma İdaresi tarafından ‘Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtım Projesi’ kapsamında Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 1 milyon TL ödenek gönderiliyor. Ancak bazı projelerin ihale edilmemesi ve Höyük için herhangi bir çalışmanın başlaması nedeniyle 1 milyon TL değerindeki ödenek kullanılamadığından dolayı DAP’a geri verilmek durumunda kalınıyor.

Basın toplantısında İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman’a ‘DAP tarafından ‘Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtım Projesi’ kapsamında 2018 yılında Arslantepe için kullanılmadan üzere yaklaşık 1 milyon ödenek gönderildi. 2018 yılından bu yana Arslantepe ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı için bu ödenek iptal edildi. Ödenek sıkıntısı yaşandığı şu zamanlarda Malatya ‘ya gelen ödenek neden iptal edildi?’sorusu soruldu.

Cevap hakkı doğan Şişman ise soruyu şu şekilde yanıtladı:

“Son dönemde bu şekilde yazılıyor ama bu sorular direkt bana sorulsa ben zaten bunun cevabını vereceğim. 2018 yapmış olduğumuz ihale yapıldı. 1 milyonu DAP’tan gelecekti. Eş finansman da valilikten verilecekti. Ben müdürlüğü başladığım zaman ihalesini yaptık. Süreç devam ederken yer teslimi yapıldı. Firma belli oldu. Sonra Arslantepe’nin süreci başlayınca Icomos Heyeti Malatya’ya geldi ve incelemeler yaptı. Ondan sonra Icomos Heyeti dedi ki, bu var olan karşılama merkezi yaparken hadi burası hoşumuza gitti, buraya yapalım şeklinde olmuyor. Kurulun ayrı, kazı başkanı Mercalla’nın onayıyla bir proje yapılmış ben bunun ihalesini gerçekleştirdim. Icomos’tan gelen kerpiç uzmanı hanımefendi dedi ki, ‘bunu burada düşünmesek daha ii olur’ çünkü Icomos’un bu yetkisi var. Bizde dedik ki, ‘biz bunu neden risk alalım’ biliyorsunuz ki önceki höyüğün dibine yapılmıştı. Icomos yeri beğenmeyince bizde orayı çıkardık ve iş eksilişine gittik. Kesinlikle ben burada risk almam. Çünkü bir ret yemiş olsaydık, sebebi neden biz alalım. Sonra karşılama merkezini çıkaralım, çatı yapalım, peyzajını yapalım şeklinde karar verdik. Bu çalışmalar devam ederken pandemi süreci başladı. Pandemiyle beraber Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan genelgeyle, işi alan müteahhit, ‘ben bu işi tamamlamak istemiyorum’ şeklinde bir açıklama yaptı. Zaten Icomos’tan dolayı daha işe başlamamıştı. Biz de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş aldık ve orada da onay çıkınca firma o işten çekilmiş oldu. Sonraki süreçte bizim 2 yolumuz vardı. Bizde ‘projeyi tekrar ihale edelim’ dedik. Tabii bu arada da DAP’ yazı yazıyoruz ve devamlı olarak bilgilendiriyoruz. Geçtiğimiz haziran ayında da ihaleyi yapıp hazırlama kararı aldık. Çünkü çatı da dâhil olmak üzere Kazı Başkanlığı’nın burada olması gerekiyor. Ben burada sıfır risk alıyorum. Kazılar da temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında oluyor. Ve en önemli noktada şu 7 bin yıllık yerin üzerine çatı yapıyoruz. Buradaki sac çatıyı kaldırıp yeniden yapıyoruz. Bu 7 bin yıllık alana bir damla yağmurun yağması demek, höyüğün zarar görmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bu planların Kazı Başkanlığı tarafından yapılmasını istedik. Tekrar ihale yapılacağı sırada Bakanlık tarafından bize söyleyen şu oldu, dediler ki ‘kalıcı liste açıklansın ona göre hareket edelim’ ve DAP’a da biz net bir şekilde bilgi verdik. Projeyi tekrar ihale edeceğimizi belirttik.”

Malatya Haber