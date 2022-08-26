1.Lig’de haftanın hakemleri

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ÖMER ALİ DELİBAŞ
Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında 26, 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarıda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
BUGÜN
21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç
27 AĞUSTOS CUMARTESİ
17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor: Caner Ak
19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Boluspor-Altınordu Furkan Aksuoğlu
28 AĞUSTOS PAZAR
17.00 Bodrumspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: Turgut Doman
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor: Reşat Onur Coşkunses
21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü: Eren Özyemişcioğlu
29 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu
Zafer Bayramı Boks Turnuvası tamamlandı
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