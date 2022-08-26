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Anasayfa / Gündem / 1.Lig’de haftanın hakemleri

1.Lig’de haftanın hakemleri

1.Lig’de haftanın hakemleri
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1.Lig’de haftanın hakemleri

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında 26, 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarıda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

BUGÜN

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç

27 AĞUSTOS CUMARTESİ

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor: Caner Ak

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Boluspor-Altınordu Furkan Aksuoğlu

28 AĞUSTOS PAZAR

17.00 Bodrumspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: Turgut Doman

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor: Reşat Onur Coşkunses

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü: Eren Özyemişcioğlu

29 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu

 

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