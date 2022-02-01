1 kişinin öldüğü ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralıyı kurtarma seferberliği

Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralıyı çıkarmak için itfaiye, hayatta tutmak için ise sağlık ekipleri büyük mücadele verdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sırasında Döşemealtı ilçesi, Yukarı Karaman Mahallesi, Termesos Bulvarı, Karaman Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 AHC 595 plakalı otomobil, iddiaya göre kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce sağdaki kaldırım ve bariyere çarpan otomobil, daha sonra sağ taraftaki bariyerlere çarptı ve sürüklendi. Otomobil Karaman köprüsü üzerinde bariyerlere sıkışarak durabildi. Diğer sürücüler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye bariyerin bıçak gibi kestiği otomobilin içindeki 3 kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Arka koltukta bulunan yaralı Hakan Selçuk (45), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil içindeki sıkışan Ahmet Avcı’nın ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen otomobilde bariyerle araç içine sıkışan Muhammet Madenci’yi (27)kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. İtfaiye ekipleri bariyerleri kesip aracın parçalarını açmak için uğraşırken, 112 sağlık ekiplerinden 4 görevli ise üstü olmayan otomobilin içinde yaralıyı hayatta tutmak için çaba sarf etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi araç içinde yaptı, bir sağlık görevlisinin serumları elinde havada tuttuğu görüldü. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin özverili çalışmasının ardından Madenci, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Bir süre daha sedye üzerinde tedavisine devam edilen Madenci, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Avcı’nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun kent merkezi yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, cep telefonuna yansıyan bir görüntüde yaralı Hakan Selçuk’un arka koltuktaki hali ve “Araba tüplü gazlı, beni alın beni” sözleri yer aldı.