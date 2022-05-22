1 haftada 3 altın madalya

Gençler kategorisinde 1 hafta içinde yapılan Wushu sanda, boks ve muaythai branşlarında peş peşe 3 birincilik elde eden Zeynep Zafer geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Zafer Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Zeynep Zafer, 12-17 Mayıs tarihleri arasında Malatya’da yapılan Wushu sanda ve muaythai şampiyonalarında 3 ayrı branşta 3 altın madalya kazanarak tarih yazdı. Kulüp başkanı ve antrenörü Ali Zafer yaptığı açıklamada “Zeynep Zafer çok yetenekli ve başarılı bir sporcu. Bir hafta içinde peş peşe 3 ayrı branşta maç yaparak üç yarışmada da birincilik elde etti. Yoğun maç programına rağmen hepsinde birinci gelmesi kolay bir şey değil. Zeynep Zafer’in antrenörü ve babası olmaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi.