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Zonguldak’ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gökçebey kavşağında meydana geldi. Murat Bostanıvar idaresindeki 67 NE 066 plakalı araç ile Aytaç...

Zonguldak’ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gökçebey kavşağında meydana geldi. Murat Bostanıvar idaresindeki 67 NE 066 plakalı araç ile Aytaç...

26 Şubat 2018 Pazartesi 22:15
Zonguldak’ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gökçebey kavşağında meydana geldi. Murat Bostanıvar idaresindeki 67 NE 066 plakalı araç ile Aytaç Demirbağ idaresindeki 67 YF 320 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç içinde bulunan Aytaç Demirbaş (27), Murat Bostanıvar (40), Fatime Verimbas (34), Nurettin Supel (40) ve Yaşar Supel (22) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, otomobillerde bulunan 5 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Son Güncelleme: 26.02.2018 23:25
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