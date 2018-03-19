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Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 24 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13’ü ’etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlanmak isteyen 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ’ardışık...

Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 24 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13’ü ’etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlanmak isteyen 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ’ardışık...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:42
Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 24 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13’ü ’etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlanmak isteyen 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ’ardışık arama ve kripto şifreleme’ yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen, aralarında ihraç edilen askeri öğrenciler, subay ve astsubayların bulunduğu 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mart günü Zonguldak’ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 13’ü, ’etkin pişmanlık’ hükümlerinden yaralanmak isteyince savcılık tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheliler Ahmet Y., Zekeriya M., Mustafa Y., Ali C., Ufuk K., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C., Hasan K. ve H.H.Ö. ise tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 19.03.2018 22:16
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