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Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu’dan Başkan Demirtaş’a ziyaret

Zonguldak Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Demir ve yönetim kurulu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret eden Zonguldak Amatör Spor...

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu’dan Başkan Demirtaş’a ziyaret

Zonguldak Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Demir ve yönetim kurulu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret eden Zonguldak Amatör Spor...

01 Şubat 2018 Perşembe 17:06
Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu’dan Başkan Demirtaş’a ziyaret

Zonguldak Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Demir ve yönetim kurulu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret eden Zonguldak Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Zonguldak’ta amatör sporun yapısı ve sorunlarını konuşarak fikir alışverişinde bulundu.

Amatör spor kulüplerine değer verdiklerini söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Demirtaş, “Göreve geldiğimizden zamandan bu zamana kadar, spora ve sporcuya destek verdik. Destek vermeye de devam edeceğiz. Amatör spor kulüpleri bizler için değerlidir. Kemal Demir ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
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