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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.Kaza, Ereğli-Alaplı karayolunun Huzurevi mevkiinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.Kaza, Ereğli-Alaplı karayolunun Huzurevi mevkiinde meydana geldi.

16 Mart 2018 Cuma 22:55
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli-Alaplı karayolunun Huzurevi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Y. (50) idaresindeki 67 SN 510 plakalı otomobil Alaplı istikametine seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu’ya (38) çarptı. Kaza yerinden çarpmanın etkisi ile metrelerce ileri fırlayan kaporta ustası Birol Gündoğdu için vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gündoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yapan sürücü ise Gündoğdu’nun bariyerlerin üzerinden atlayıp koşarak karşıya geçmeye çalışırken kendisini fark edemediğini ve ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

Polis kaza yapan sürücüyü gözaltına alarak karakola götürdü.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen Gündoğdu’nun yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gündoğdu’nun cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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