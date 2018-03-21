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Yılmaz, sendika temsilcileriyle buluştu

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ilçede bulunan sendika yönetici ve çalışanları ile bir araya geldi.Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, istişare toplantılarına devam ediyor. İlçede bulunan sendika temsilcileri ile yemekte bir araya gelen...

Yılmaz, sendika temsilcileriyle buluştu

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ilçede bulunan sendika yönetici ve çalışanları ile bir araya geldi.Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, istişare toplantılarına devam ediyor. İlçede bulunan sendika temsilcileri ile yemekte bir araya gelen...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:39
Yılmaz, sendika temsilcileriyle buluştu

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ilçede bulunan sendika yönetici ve çalışanları ile bir araya geldi.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, istişare toplantılarına devam ediyor. İlçede bulunan sendika temsilcileri ile yemekte bir araya gelen başkan yılmaz belediye çalışmaları, hizmetler ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Belediye Kerim Yılmaz, yemekte yaptığı konuşmasında; "2 haftadır Kozlu’daki sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Kozlu’muzun bu gelişimindi onlarında bir katkısı olsun varsa bir dilek temennisi varsa bizim göremediğimiz bir eksikliği varsa bunları bu toplantılarda konuşup gerekli notlarımızı alıp o sorunların üzerinde ne yapabiliriz düşüncesiyle bir araya geldik. Bu anlamda bugünde Kozlu’muzda faaliyet gösteren siz değerli sendika yöneticilerimiz ile bir aradayız. Sizlerden gelecek görüş ve önerilerle kendimize de yön vereceğiz. Kozlu belediyemiz sendikal süreçlerini tamamladı. Türkiye ortalamasının üzerinde hem memur ve işçilerimiz adına sözleşme yaptığımız düşünüyorum. Yeni kadroya geçecek kardeşlerimizi de sendikalı yaptık. Bende sendikalaşmayı çalışmayı destekleyen birisiyim. Ben bizzat işçilerimizi sendikalı olabilirsiniz dedim" dedi.
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