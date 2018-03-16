Yalçın, Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümünü kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sertan Yalçın 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. Yıldönümünü kutladı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sertan Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Tarihin akışının değiştiği Çanakkale Deniz Zaferi, kahraman Türk milletinin askeri ile birlikte yazdığı gerçek bir destandır. Dönemin şartlarında adeta yok edilmek istenen milletimiz, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferiyle tarih sahnesinde yerini koruyacağını ve Çanakkale’nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya güçlü şekilde ilan etmiştir. Karadeniz Ereğli’miz de bu zaferde onlarca şehit vermiştir.

Çanakkale Zaferi, Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı destandır. Milletimiz; vatan sevgisini, cesaretini, azmini, kahramanlığını ve hatta düşmandan bile esirgemediği merhametini burada tüm insanlığa göstermiştir.

Bu zafer, aynı zamanda Millet olarak aramızdaki çekişmeleri yok edip birlik-beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman neleri başaracağımızın en somut göstergelerinden birisidir. İşte bu ‘Çanakkale ruhu bilinci ve sorumluluğuyla’, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi -başta ekonomi, olmak üzere- her anlamda en güçlü şekilde geleceğe taşıyacağımıza ve bu anlamda hepimize önemli görev düştüğüne inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yılında; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımızı ve vatanı için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum.’’