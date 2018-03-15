Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117202
ALTIN
164.946
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4309
EURO
4.7997

Uysal, mahalle gezisine çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezileri kapsamında Orhanlar ve Kirmanlı mahallesini gezerek sorunları yerinde tespit edip, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.‘Her mahalleye eşit hizmet’ parolasıyla...

Uysal, mahalle gezisine çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezileri kapsamında Orhanlar ve Kirmanlı mahallesini gezerek sorunları yerinde tespit edip, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.‘Her mahalleye eşit hizmet’ parolasıyla...

15 Mart 2018 Perşembe 18:49
Uysal, mahalle gezisine çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezileri kapsamında Orhanlar ve Kirmanlı mahallesini gezerek sorunları yerinde tespit edip, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

‘Her mahalleye eşit hizmet’ parolasıyla ilçedeki 31 mahallede çalışmalarını sürdüren Başkan Hüseyin Uysal, mahalle muhtarlarının ve vatandaşların istek ve taleplerini de yerinde dinliyor.

Başkan Uysal, gün içindeki gezileri kapsamında ilk olarak ilçenin ilk yerleşim yerlerinden olan Orhanlar mahallesini gezdi. Mahalle muhtarı Ahmet Özkan Gökalp ile mahalleyi dolaşan Başkan Uysal, sorunları yerinde görüp, muhtardan istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Uysal ardından Kirmanlı mahallesine geçerek mahalle muhtarı Nurettin Yaman ile mahalleyi dolaştı. Sorunları yerinde görüp, muhtar Yaman’dan taleplerini dinleyen Başkan Uysal, Kirmanlı gençleri için yapacağı futbol sahası ve spor alanında da incelemelerde bulundu. Başkan Uysal, gezilerin ardından ilgili daire müdürlerine tespit edilen sorunların giderilmesi ve muhtarların taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Uysal, öğrencilerle buluştu
Başkan Uysal, öğrencilerle buluştu
Demirtaş Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünü kutladı
Demirtaş Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünü kutladı
Emniyetten otobüslere sıkı denetim
Emniyetten otobüslere sıkı denetim

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim