UMKE, maden ocağında göçük tatbikatı yaptı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibine Temel İlkyardım, Olay yeri yönetimi, Tiraj, Hasta taşıma teknikleri, Ezilme sendromuna müdahale, Travmalı hastaya yaklaşım ve değişik konuları içeren temel eğitim düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Merkezinde düzenlenen ve İl Sağlık Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan 23 personelin beş gün aldıkları eğitim sonrasında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği (TTK) Eğitim ocağında göçük meydana geldi, UMKE ekiplerinin olay yerine gelerek yaralılara müdahale edip ocak azında bekleyen ambulanslara taşınıp hastanelere sevkleri sağlandı.

Düzenlenen ikinci tatbikatta ise, trafik kazası sonrasında araçta sıkışan bir yaralı ve araçtan fırlayan yaralıya gerekli müdahaleler yapılıp zorlu arazi şartlarında tatbikat gereği ambulans helikopterin inebileceği yere taşınması sağlandı.

Düzenlenen tatbikatın başarılı geçtiğini belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner ise, “UMKE personeli olmak gönüllük esasına dayanır. Geçen günlerde Zeytin dalı harekâtı kapsamında altı personelimizi Kilis sınır bölgesine yolcu ettik. Yaptığımız işin ne kadar kutsal olduğunu bir kere daha hatırlattı. Bu vesile ile gerek eğitimimizin sağlanmasında, gerekse düzenlemiş olduğumuz tatbikat ve uygulamalarımıza bizlere eğitim salonlarını açan başta TTK Genel Müdürümüze, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve çalışanlarına, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Eğitmenlerine ve tatbikatta görev alıp emeği geçen tüm personellerimize teşekkür etmek istiyorum “ dedi.