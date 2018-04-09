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Tuluk, Polis Haftasını kutladı

Türk Büro-Sen Çaycuma Temsilcisi Savaş Tuluk Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.Tuluk, "Bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan yiğitler var. Türk Polis Teşkilatı ,dünyada eşi benzeri...

Tuluk, Polis Haftasını kutladı

Türk Büro-Sen Çaycuma Temsilcisi Savaş Tuluk Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.Tuluk, "Bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan yiğitler var. Türk Polis Teşkilatı ,dünyada eşi benzeri...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:43
Tuluk, Polis Haftasını kutladı

Türk Büro-Sen Çaycuma Temsilcisi Savaş Tuluk Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Tuluk, "Bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan yiğitler var. Türk Polis Teşkilatı ,dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlıklara imza atan, vatan müdafaası millet huzuru söz konusu olduğunda gözünü budaktan esirgemeyen,ülkesinin bekası için canını seve seve feda eden kahramanlar abidesidir. Türk Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde dur durak bilmeden çalışmaktadır. Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız. 10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır.Unutulmamalıdır ki, Adalete ilk açılan kapı karakoldur. Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek Çaycuma’nın güven ve huzur ilçesi olmasında, mesai mefhumu tanımadan görev alan başta ilçe emniyet müdürümüzün şahsında tüm emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye’nin dört bir yanında görevi esnasında şehit düşen polislerimize Allah’tan rahmet,yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Unutmadık, Fethi Sekin’i unutmadık. 15 Temmuz gecesi şehit olan kahramanları unutmadık. Şehit Yaşar Doğançay’ı ve nicelerini. Bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan yiğitler var. Minnettarız" dedi.
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