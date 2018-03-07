TSO Başkanı’ndan Demirtaş’a doğum günü sürprizi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sertan Yalçın, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Sertan Yalçın, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Gülüç Belediye Başkanlığı makamında yapılan ziyarette, iki başkan baş başa görüşerek gündeme ilişkin, değerlendirmeler yaptı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Sertan Yalçın, Gülüç’te yapılan güzel çalışmaları memnuniyetle izlediklerini ve başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı başkanımız Demirtaş’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Demirtaş’ ta yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaret sırasında bu gün doğum günü olan Başkan Demirtaş’ın mutlu gününü kesilen pasta ile kutlayan Yalçın, kendisine başarılı, sağlıklı uzun ömür diledi.