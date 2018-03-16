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TSK’dan madenciye teşekkür

Zonguldak’tan arazi aracı ve malzeme desteğinde bulunan maden işçilerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) teşekkür belgesi gönderildi.Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi işçiler...

TSK’dan madenciye teşekkür

Zonguldak’tan arazi aracı ve malzeme desteğinde bulunan maden işçilerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) teşekkür belgesi gönderildi.Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi işçiler...

16 Mart 2018 Cuma 17:04
TSK’dan madenciye teşekkür

Zonguldak’tan arazi aracı ve malzeme desteğinde bulunan maden işçilerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) teşekkür belgesi gönderildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi işçiler ile GMİS Yöneticileri ve Personeli’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden Güvenlik Güçlerimize destek amacıyla düzenlediği kampanya ile TSK’nın talebi doğrultusunda alınan arazi aracı ile destek malzemeleri, 7 Mart 2018 tarihinde Zonguldak Valilik Alanı’nda düzenlenen törenle operasyon bölgesine gönderilmiş, 9 Mart 2018 tarihinde Hatay’da GMİS Yönetim Kurulu tarafından 39’uncu Mekanize Piyade Tugayı 4’üncü Hudut Bölük Komutanlığı’na teslim edilmişti.

Maden işçilerine bu destekleri nedeniyle, İskenderun’da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildi. “Atatürk’ün “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir” sözünün yer aldığı ve Tugay Komutanı Tuğgeneral T. Erkan Olgay imzasıyla gönderilen Teşekkür Belgesi’nde “Ülkemizin Suriye sınırında beliren terör odaklı yapılanmaları engellemek ve yurt güvenliğini uzun süreli sağlamak maksadıyla; yüce milletimizin iradesiyle 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır. Bu kapsamda harekatın başarılı olması için canlarını esirgemeden mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunun arttırılması amacıyla yaptığınız destekler, Türk Milleti ile onun emrinde olan Türk ordusunun birlik ve beraberlik ruhuna katkıda bulunmuştur. Ordu-Millet dayanışmasının güzel bir tezahürü olan ve harekata katılan personele destek verme düşünceniz son derece ulvi ve üstün bir amaca hizmet etmektedir. Yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
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