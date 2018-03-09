Tek başına hayat mücadelesi veriyor, 17 yıldır diyalize giriyor

Zonguldak’ta 35 yaşındayken böbrek yetmezliği teşhisi konulan kadın, hastalığı sebebiyle de evlenemeyince tek başına hayat mücadelesi veriyor.

Zonguldak’ın kent merkezinde yaşayan 53 yaşındaki Naciye Bulut’a, 17 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle evlenemeyen Bulut, diyaliz merkezindeki görevlilerinin yardımıyla haftada 3 gün diyalize giriyor.

Hastalığı sebebiyle yalnız yaşadığını anlatan Bulut, "17 senelik diyaliz hastasıyım, 35 yaşında yakalandım. Bugüne kadar zorluklarla geldik. Allah’a şükrediyoruz. Acılarımız çok. Evde tek başıma yaşıyorum. Sıkıntılarım çok. Yardımcım yok. Devletimizin daha fazla ilgilenmesini istiyoruz. Yalnızlık çok kötü bir şey. Hastalıkla mücadele etmeye çalışıyorum. Her yönden yalnızlık yaşıyorum. 17 senedir haftada 3 kere diyalize giriyorum. Diyaliz merkezine gelmemiz gitmemiz 8 saati buluyor. Bu yüzden de evlilik yapamadım. Evde yalnız yaşıyorum. Diyaliz hastalarına biraz daha sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.