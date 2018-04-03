Şirin, EKPSS atamalarına gireceklere başarılar diledi

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, EKPSS giren engellilerin atama ve kura çekiminin yarın yapılacağını açıkladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, 2016 yılında EKPSS kayıt yaptırıp, geçen ayda tercih yapan engelli arkadaşların atamalarının yarın Ankara’da yapılacağını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşecek olan kura çekime katılacak engelli arkadaşlara bol şanslar dileyen Başkan Şirin, "2018 yılı 3.ncü atama tarihini bekleyen EKPSS ve kuraya müracaat eden engelliler heyecanla bu günü beklemekteydi. Dün çalışma bakanının yaptığı açıklamaya istinaden yarın saat 14.00’de başbakanımızın katılımıyla Ankara’da hem kura çekimi hem de EKPSS’ye giren engellilerin ataması gerçekleşecek. Bu atamalar 2016 yılında kayıt yapıp geçen ayda tercih yapan engelli arkadaşlarımız için geçerlidir. Ben bu noktada ilimizde kuraya giren ve atama bekleyen engelli arkadaşlarımıza bol şanslar diliyorum” şeklinde konuştu.