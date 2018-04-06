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Semerci polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci m Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Semerci Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle...

Semerci polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci m Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Semerci Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle...

06 Nisan 2018 Cuma 14:48
Semerci polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci m Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Semerci Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Semerci yayımladığı mesajda, "Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutlamaktayız. Toplumsal barışımızın, huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polis teşkilatımız, ülkemizin en köklü kurumlarından biridir. Polisimizin özverili çalışmaları vatandaşlarımızı daha huzurlu ve güvenli kılmakta, ilçemizi ve ülkemizi daha yaşanabilir bir hale getirmektedir. Polis teşkilatımızın, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bulunması için gösterdiği gayret ve mesai kavramı gözetmeksizin fedakarca yaptığı çalışmalar her türlü takdire şayandır. Gecesini gündüzüne katarak toplumumuzun huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan polislerimize, halkımız da her zaman destek olmuş, onlara minnettar kalmışlardır. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 173. Yıl dönümünde, görevini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki fedakar polislerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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