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Sanat Art Zonguldak’ta sahnelenecek

Türkiye’nin tanınmış sanatçıları Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney’in rol aldıkları Sanat Art, Zonguldak’ta sahnelenecek.Sinema Oyuncusu Cüneyt Türel anısına sahnelenecek olan oyun organizatör Nur Sarı tarafından düzenlenecek....

Sanat Art Zonguldak’ta sahnelenecek

Türkiye’nin tanınmış sanatçıları Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney’in rol aldıkları Sanat Art, Zonguldak’ta sahnelenecek.Sinema Oyuncusu Cüneyt Türel anısına sahnelenecek olan oyun organizatör Nur Sarı tarafından düzenlenecek....

03 Nisan 2018 Salı 13:26
Sanat Art Zonguldak’ta sahnelenecek

Türkiye’nin tanınmış sanatçıları Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney’in rol aldıkları Sanat Art, Zonguldak’ta sahnelenecek.

Sinema Oyuncusu Cüneyt Türel anısına sahnelenecek olan oyun organizatör Nur Sarı tarafından düzenlenecek. Oyun, 28 Nisan Saat 20.00’de Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde sahnelenecek. Etkinlik hakkında bilgiler veren Organizatör sahibi Nur Sarı, “Zonguldak’ta Sanat oyunuyla ağırlıyor ve bir tiyatro oyunuyla sizlerleyiz. Bizleri Zonguldak’ta birçok projelerden tanıyorsunuz, ama Türkiye’de tanınan en iyi yapım şirketi olan Aysa Organizasyon tiyatro adına en büyük en köklü kuruluştur. Bizler böylesi bir organizasyonda var olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
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