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Rektör Çufalı, "Beraber güzel işler yapacağız, hoş seda bırakacağız"

Bülent Ecevit Üniversitesi’ne (BEÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuk evinde basın mensuplarına kahvaltıda biraya geldi. Rektör Çufalı, gazetecilere yaptığı konuşmasında, "Bana ne kadar görev verdilerse ben o kadar...

Rektör Çufalı, "Beraber güzel işler yapacağız, hoş seda bırakacağız"

Bülent Ecevit Üniversitesi’ne (BEÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuk evinde basın mensuplarına kahvaltıda biraya geldi. Rektör Çufalı, gazetecilere yaptığı konuşmasında, "Bana ne kadar görev verdilerse ben o kadar...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:32
Rektör Çufalı, "Beraber güzel işler yapacağız, hoş seda bırakacağız"

Bülent Ecevit Üniversitesi’ne (BEÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuk evinde basın mensuplarına kahvaltıda biraya geldi. Rektör Çufalı, gazetecilere yaptığı konuşmasında, "Bana ne kadar görev verdilerse ben o kadar çalışırım. Bu yolda da engeller varsa çok fazlada boyun eğmem ama onları da aşmaya çalışırım. Beraber güzel işler yapacağız, güzel devam edeceğiz ve hoş seda bırakacağız" dedi.

Konuk evinde düzenlenen kahvaltıya Zonguldak’ta yayın yapan günlük, haftalık gazeteciler ve ulusal ajans temsilcileri katıldı.

Gazetecilerle tanıştıktan sonra konuşma yapan ve Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Mahmut Özer’in üniversitenin alt yapım bakımından fakültelerinin sayı bakımından önemli aşamalar kat ettiğini, söyledi. Bundan sonraki dönemde daha önce yapılmamış ne varsa bunların üzerine çalışmak ve yapılanların üzerine bir şeyler eklemek istediklerini ifade eden Rektör Çufalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benden önce burada rektörlük yapan hocalarımız üniversite çok şey katmışlar. Son Rektörümüz Mahmut hocada çok şeyler kattı. 7 yıl boyunca burada çalıştı. Üniversitenin alt yapım bakımından fakültelerinin yüksek okul sayıları bakımından öğrenci sayıları bakımından uluslararası bakımından önemli aşamalar kat etti. Tabi bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Daha yapacak çok işimiz vardır. Bundan sonraki dönemde daha önce yapılmamış ne varsa onların üzerine eğilmek ve yapılanların üzerine bir şeyler eklemek belki bazı yenilikler yapmak yeni fakülteler açmak, yeni birimler açmaktır. Öte yandan üniversitelerin artık 21. yüzyılda Türkiye’de daha çok önemli hale gelebilmesi ve bizim fark ettiğimiz Üniversite sanayi işbirliğini artırmak özel sektör ile üniversite ilişkilerini artırmak üniversitede eğitimden ziyade araştırmaları artırmak onlara yoğunlaşmak. Uluslararası aşmak. Daha çok bunların daha çok bunlar üzerinde duracağız. Üniversitenin çok desteği ihtiyacı vardır. Hem maddi hem de manevi destektir. Manevi desteği siz basın mensuplarından bekliyoruz. Olumlu bir şeyler varsa yazmak eğer olumsuz bir şeyler varsa bunları bize haber vermenizdir. Bizim de farkında olmadığınız bir şeyler varsa üstünden gelebiliriz. Burada işbirliği halinde çalışırsak bu hem üniversiteye katkısı hem de şehri katkısı olur. Üniversite sanayi işbirliği üzerinde çok fazla durmak istiyoruz. Rektör Mahmut Özer döneminde başlamış olan Teknopark çalışması Eylül ayında kabul edilen bir çalışmadır. Geçtiğimiz hafta da Teknopark’ı biz şirket haline getirdik. Somut hale gelmiştir ve orada daha iyi bir şekilde çalışacağız. Hayırsever halkımızın ve iş adamlarının desteğini de bekliyoruz. Hep birlikte beraber birçok iş yapacağız. Yeni yeni işler yapacağız. Ben inanıyorum ki artık görevimiz ne zaman biter onu şimdiden kestirmek zor. Ama normal olarak 4 yıl ama önce mi olur sonra mı olur onun ile ilgili hiçbir düşüncem yok. Öğle bir şey de planlamıyorum. Benim doğa ters bir durum bu. Gelecekte şu kadar kalayım diye uğraşmak direnmek veya canım sıkıldı diye çekip gitmek böyle bir düşüncem böyle bir yöntemim yok. Bana ne kadar görev verdilerse ben o kadar çalışırım. Bu yolda da engeller varsa çok fazlada boyun eğmem ama onları da aşmaya çalışırım. Ama insanlarla da didişme düşüncemde yok. Böyle bir yapımda yok. Gerekirse oda yapılır ama şuan bunları konuşmanın bir mantığı da yok. Beraber güzel işler yapacağız, güzel devam edeceğiz ve hoş seda bırakacağız" dedi.

Kahvaltı sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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