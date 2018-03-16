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Pulmoner farkındalık konferansı düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi tarafından 12-18 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye nikah salonunda öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla...

Pulmoner farkındalık konferansı düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi tarafından 12-18 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye nikah salonunda öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla...

16 Mart 2018 Cuma 14:10
Pulmoner farkındalık konferansı düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi tarafından 12-18 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye nikah salonunda öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla birlikte Teorik ve Uygulamalı olarak Konferans düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu konuşmasında şöyle dedi.

"Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks ve Türkiye Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında her yıl düzenlenen Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak bu yıl 12-18 Mart tarihleri olarak belirlenmiştir. 2014 yılında Türk Toraks Derneği KOAH çalışma gurubunun yayınladığı verilere göre, Dünya KOAH prevalansı yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değişmektedir. Türkiye de ise prevalans yüzde 19,2 dir. Dünya sağlık Örgütü verilerine göre KOAH Dünyada ve Türkiye de en çok öldüren 4. Hastalıktır. KOAH çok sık görülen bir hastalık olmasına rağmen, hastaların 1/3 ile 1/10 tanı almaktadır. Bunun nedeni, hastanın doktora başvurmasında gecikme, tanı alma aşamasındaki sürenin uzaması vs. Tanızsonrası aşamada ise hastaların tıbbi tedavisinin yanında, ilk ve en önemli adım, sigaranın bırakılmasıdır. İlimizde 2017 yılında 2733 tanı almış hasta bulunmaktadır. İlimizde mesleki toz ve duman maruziyeti de önemli etkenlerdendir. Pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum sistemi hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi amaçlayan. Hastaya bireysel olarak egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür."

Bülent Ecevit üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim gören öğrenciler, Sağlık Mesleki Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar olmak üzere yaklaşık 300 kişinin katıldığı Pulmoner Farkındalık Konferansına konuşmacı olarak katılan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç.Dr. Zuhal Kunduracılar sinevizyon sunumu ile eğitim verdi. Doç. Dr. Zuhal Kunduracılar ve konferansa katılan öğrenciler üzerinde sedye de uygulamalı olarak nefes doğru nefes alış veriş egzersizi, nefes kontrolü, pozisyonlama,gevşeme pozisyonu, Terebant, kemer, postür egzersizlerini öğrenciler üzerinde ve konferansa katılan katılımcılara uygulamalı olarak anlatarak gösterdi.
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