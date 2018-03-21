Ortaokul öğrencilerinden "Kardeşlerimizi Sevindirelim" projesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri “Kardeşlerimizi sevindirelim” projesi gerçekleştirdi.

Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencilerinden Zerennaz Danışmaz, Hazal Atatay, Çiğdem Koşak ve Miray Tetik sınıf öğretmenleri İrfan Aydın öncülüğünde sosyal etkinlik yönetmeliği toplum hizmeti çalışmaları kapsamında “Kardeşlerimizi Sevindirelim” projesi düzenledi.

Proje kapsamında öğrenciler, okul öğrencilerinden ve velilerden oyuncak toplayarak Kdz. Ereğli Bakırlık Çınar Boru İlkokulu’nda okuyan ve maddi durumu olmayan öğrencilere oyuncakları hediye etti.

Projelenin amacı hakkında bilgi veren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Müdürü Reşat Atar, emeği geçen herkese teşekkür etti. Atar konuşmasında, “ Kardeşlerimizi sevindirelim projesinin amacı maddi durumu olmayan ya da az oyuncağı olan öğrencilerimize oyuncak temin ederek, çocukları sevindirmekti. Öğrencilerimiz ve velilerimiz den 100 adet oyuncak topladık. Öğrencilerimiz, projenin rehberliğini yapan öğretmenimiz İrfan Aydın ve okul idarecilerimizden Betül Bulut ile birlikte Bakırlık Çınar Boru İlkokulu’na gelerek, çocuklarımızı sevindirdi. Projede emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca Çınar Boru İlkokulu’nda öğrencilerimizi ağırlayan Çınar Boru İlkokulu Müdürü Yasin Cengiz ve öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.