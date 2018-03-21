Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117651
ALTIN
167.802
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5324
EURO
4.8136

Ortaokul öğrencilerinden "Kardeşlerimizi Sevindirelim" projesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri “Kardeşlerimizi sevindirelim” projesi gerçekleştirdi.Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencilerinden Zerennaz Danışmaz,...

Ortaokul öğrencilerinden "Kardeşlerimizi Sevindirelim" projesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri “Kardeşlerimizi sevindirelim” projesi gerçekleştirdi.Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencilerinden Zerennaz Danışmaz,...

21 Mart 2018 Çarşamba 21:13
Ortaokul öğrencilerinden "Kardeşlerimizi Sevindirelim" projesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri “Kardeşlerimizi sevindirelim” projesi gerçekleştirdi.

Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencilerinden Zerennaz Danışmaz, Hazal Atatay, Çiğdem Koşak ve Miray Tetik sınıf öğretmenleri İrfan Aydın öncülüğünde sosyal etkinlik yönetmeliği toplum hizmeti çalışmaları kapsamında “Kardeşlerimizi Sevindirelim” projesi düzenledi.

Proje kapsamında öğrenciler, okul öğrencilerinden ve velilerden oyuncak toplayarak Kdz. Ereğli Bakırlık Çınar Boru İlkokulu’nda okuyan ve maddi durumu olmayan öğrencilere oyuncakları hediye etti.

Projelenin amacı hakkında bilgi veren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Müdürü Reşat Atar, emeği geçen herkese teşekkür etti. Atar konuşmasında, “ Kardeşlerimizi sevindirelim projesinin amacı maddi durumu olmayan ya da az oyuncağı olan öğrencilerimize oyuncak temin ederek, çocukları sevindirmekti. Öğrencilerimiz ve velilerimiz den 100 adet oyuncak topladık. Öğrencilerimiz, projenin rehberliğini yapan öğretmenimiz İrfan Aydın ve okul idarecilerimizden Betül Bulut ile birlikte Bakırlık Çınar Boru İlkokulu’na gelerek, çocuklarımızı sevindirdi. Projede emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca Çınar Boru İlkokulu’nda öğrencilerimizi ağırlayan Çınar Boru İlkokulu Müdürü Yasin Cengiz ve öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulunda yangın tatbikatı
Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulunda yangın tatbikatı
Kent Meydanı 26 Nisan’da ihaleye çıkıyor
Kent Meydanı 26 Nisan’da ihaleye çıkıyor
UR-GE Projesi’nde ilk imzalar atıldı
UR-GE Projesi’nde ilk imzalar atıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim