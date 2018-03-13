Okul öncesi öğretmenlerine ‘Orff Schulwerk’ eğitimi verildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile okul öncesi öğretmenlerine özel ‘Orff Schulwerk Eğitimi’ gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli’de 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başında hizmete giren bağımsız anaokulu Cemile Tatoğlu Anaokulu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile okul öncesi öğretmenlerine özel ‘Orff Schulwerk Eğitimi’ düzenlendi.

Cemile Tatoğlu Anaokulu Müdürü Demirhan Döl, BAKKA iş birliği ile Okul Öncesi Öğretmenlerine özel ‘Orff Schulwerk Eğitimi’ (TR81/18/TD/0A6 Orff Eğitimi-Ritim zamanı) yapıldığını aktardı. Teknik Destek kategorisinde başarılı olan proje, Okul Müdürü Demirhan Döl ve BAKKA yetkilisi Öznur Çapraz tarafından imzalandı. Cemile Tatoğlu Anaokulu çok amaçlı etkinlik salonunda yapılan eğitimler 3 tam gün üzerinden gerçekleştirilecek. 23-24 Şubat 2018 ve 10 Mart 2018 tarihlerinde yapılan eğitime 33 öğretmen katıldı. Eğitimler Orff Schulwerk alanında profesyonel lisanslı eğitimci olan İlkay Nişancı tarafından yürütüldü. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara, 24 saat eğitim aldıklarına dair, ‘Forum Salzburg Onaylı Uluslararası Orff Schulwerk Sertifikası’ takdim edildi.

Cemile Tatoğlu Anaokulu Müdürü Demirhan Döl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bağımsız anaokulları kategorisinde yer alan Cemile Tatoğlu Anaokulu’nun temel hedefi, bölgemizde okul öncesi eğitim yaygınlaştırılması ve nitelikli eğitimin artırılması. Bu kapsamda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı çerçevesinde sürdürülebilir sosyal kalkınmaya faydalı olacak faaliyetler olarak değerlendirilen teknik destek kapsamında eğitmen eğitimleri düzenlenmektedir ve gelen talebe ev yenilikçi eğitim anlayışımıza göre eğitimlerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.