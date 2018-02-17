Okul öncesi öğretmenlerine ‘Orff Schulwerk’ Eğitimi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile okul öncesi öğretmenlerine özel ‘Orff Schulwerk Eğitimi’ gerçekleştirecek.

Kdz. Ereğli’de 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başında hizmete giren bağımsız anaokulu Cemile Tatoğlu Anaokulu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile okul öncesi öğretmenlerine özel ‘Orff Schulwerk Eğitimi’ düzenleyecek.

Cemile Tatoğlu Anaokulu Müdürü Demirhan Döl, BAKKA iş birliği ile Okul Öncesi Öğretmenlerine özel ‘Orff Schulwerk Eğitimi’ (TR81/18/TD/0A6 Orff Eğitimi-Ritim zamanı) yapılacağını aktardı. Teknik Destek kategorisinde başarılı olan proje okul müdürü Demirhan Döl ve BAKKA yetkilisi Öznur Çapraz tarafından imzalandı. Cemile Tatoğlu Anaokulu çok amaçlı etkinlik salonunda yapılacak eğitimler 3 tam gün üzerinden gerçekleştirilecek. 23-24-25 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak olan eğitime 30 öğretmen katılacak. Eğitimler İlkay Nişancı tarafından yürütülecek. Eğitimi tamamlayan katılımcılara, 24 saat eğitim aldıklarına dair, ‘Forum Salzburg Onaylı Uluslararası Orff Schulwerk Katılım Belgesi’ verilecek.

Cemile Tatoğlu Anaokulu Müdürü Demirhan Döl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bağımsız anaokulları kategorisinde yer alan Cemile Tatoğlu Anaokulu’nun temel hedefi, bölgemizde okul öncesi eğitim yaygınlaştırılması ve nitelikli eğitimin artırılması. Bu kapsamda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı çerçevesinde sürdürülebilir sosyal kalkınmaya faydalı olacak faaliyetler olarak değerlendirilen teknik destek kapsamında eğitmen eğitimleri düzenlenmektedir” ifadelerine yer verdi.