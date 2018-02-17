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OBM hizmet içi eğitim semineri sona erdi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 gün süren hizmet içi eğitim semineri sona erdi.Bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde bölge müdürlüğüne bağlı 9 işletme müdürlüğünün işletme müdür yardımcıları ve işletme şeflerine...

OBM hizmet içi eğitim semineri sona erdi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 gün süren hizmet içi eğitim semineri sona erdi.Bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde bölge müdürlüğüne bağlı 9 işletme müdürlüğünün işletme müdür yardımcıları ve işletme şeflerine...

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:39
OBM hizmet içi eğitim semineri sona erdi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 gün süren hizmet içi eğitim semineri sona erdi.

Bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde bölge müdürlüğüne bağlı 9 işletme müdürlüğünün işletme müdür yardımcıları ve işletme şeflerine yönelik silvi kültür, ağaçlandırma, koruma, makine ikmal konularında bilgiler aktarıldı.

Seminerin kapanış oturumda söz alan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi. Bölge Müdürlüğü olarak güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Beşel, “4 gün süren eğitimimizin sonuna geldik. Verimli, keyifli bir eğitim semineri geçirdiğimizi düşünüyorum. Seminerlerimiz bundan sonra çeşitli yerlerde aralıksız devam edecek. Seminere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalar anlamında 2017 yılı bizim için çok başarılı geçti. Eleman anlamında en kıt dönemi geçirdik. Bu sebeple eleman eksikliği konusunda desteklere ihtiyacımız var. Kadastro mülkiyet bölge müdürlüğümüzün son 3 yıldan beri kamuoyu nezdinde parlayan bir yıldızı oldu. Artık kadastro ile ilgili 2014- 2015 yılından itibaren yaklaşık 450 köyün 2b’sini 2016 yılında 132 köyün çalışmasını bitirdik. Yaklaşık 40 köy kaldı bu çalışmalardan sonra Zonguldak’ta 2 b diye bir problem kalmayacak. ORKÖY’den 6 milyon lira orman köylüsüne kredi desteği sağladık, 8 bin ton defne olmak üzere 14 bin ton odun dışı orman ürünü ürettik 293 milyon lira gelir elde ettik. Amacımız kar etmek değil yatırım yapmak bu yıl 320 milyon lira odun üretimi satışının yanı sıra orman köylümüze 200 milyon lira katkı sağlamak. 2,5 milyon fidan ürettik fidanlığımızı milletin hizmetine açtık.” şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanı Hüdaverdi Şen, seminerin hayırlı olmasını diledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışmalarının koşarcasına devam ettiğini ifade eden Şen, “Bu 4 gün boyunca süren eğitim semineri hem ormancılık hem ülkemiz hem de milletimiz için hayırlı olur. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız gördüğünüz faaliyetlerle adeta bakanımız liderliğinde koşarcasına devam ediyor. Emin olun Ankara’da mesai mefhumu yok. Gecenin bir vaktinde bakanın bir emri sabah dokuzdan itibaren icraata geçiyor. Yapılan tüm bu gayretli çalışmalar hem kalıcı eserler olarak ortaya çıkıyor. Hem de ülkemizin kalkınmasına yönelik büyük eserler yapılıyor. Bu işlerin gerçek kahramanları taşralarda çalışan şeflerimiz, işçilerimiz bundan dolayı şunu ifade etmek istiyorum. Yapılan çalışmaların takip edilmediğini, izlenmediğini düşünmeyin. Yapılan bütün faaliyetlerde olum ya da olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu manada kendinizin her zaman izlediğini unutmayın. Üzerlerinize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek durumunda olduğunuzu ve inşallah bunların önünüzü açacak şekilde faaliyetler olduğunu asla unutmayın” şeklinde konuştu.

Programın sonunda 2017 yılında yaptığı başarılı çalışmaları neticesinde şube müdürleri, işletme müdürleri ve işletme şeflerine teşekkür plaketi takdim edildi.
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