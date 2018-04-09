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Minik öğrencilerden Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü nedeniyle Çaycuma Özel Ayışığı Kreşinin minik öğrencileri Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.Kreş Müdürü Aycan Köktürk ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne...

Minik öğrencilerden Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü nedeniyle Çaycuma Özel Ayışığı Kreşinin minik öğrencileri Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.Kreş Müdürü Aycan Köktürk ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:39
Minik öğrencilerden Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü nedeniyle Çaycuma Özel Ayışığı Kreşinin minik öğrencileri Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.

Kreş Müdürü Aycan Köktürk ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen minikler polislere çiçek verdiler. İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ve diğer personelle sohbet eden minikler emniyet teşkilatını yakından tanıma fırsatı buldular. Öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Kılıç, "Kreş yönetimi ve miniklere nazik ziyaretlerinde dolayı teşekkür ederim" dedi.

Ziyaretin ardından Müdür Kılıç, öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulundu.
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