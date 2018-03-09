Madencinin desteği ile alınan araç operasyon bölgesinde

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi işçiler ile GMİS Yöneticileri ve Personeli’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla düzenlediği kampanya ile alınan araç operasyon bölgesine ulaştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi işçiler ile GMİS Yöneticileri ve Personeli’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden Güvenlik Güçlerimize destek amacıyla düzenlediği kampanya ile TSK’nın talebi doğrultusunda alınan araç 7 Mart 2018 tarihinde Zonguldak Valilik Alanı’nda düzenlenen bir törenle operasyon bölgesine gönderilmişti.

Arazi aracı ile yardım ve destek malzemeleri, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal tarafından Hatay Sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.

GMİS Yöneticileri, maden işçilerinin katkılarıyla alınan arazi aracı ve 110 adet powerbanktan oluşan destek malzemesi ile Zonguldak Valiliği tarafından gönderilen giyim eşyalarını, 9 Mart 2018 tarihinde Hatay’a giderek Hatay Valiliği aracılığıyla 39’uncu Mekanize Piyade Tugayı 4’üncü Hudut Bölük Komutanlığı’na Reyhanlı Cilvegözü Hudut Kapısı’nda teslim ettiler.

GMİS Yöneticileri, maden işçileri ve Zonguldak halkının selamlarını ve destek duygularını ilettiler ve askerimizin moralini yüksek görmüş olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.