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Lise öğrencilerinden anlamlı proje

Çaycuma’nın Perşembe Beldesi Filiz-Rıfat Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ‘Sadece Üşüyen Sen Değilsin’ projesinin kapsamında yapılan kuş evlerinin dağıtımı, okul kütüphanesi ve Atatürk büstünün açılış töreni...

Lise öğrencilerinden anlamlı proje

Çaycuma’nın Perşembe Beldesi Filiz-Rıfat Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ‘Sadece Üşüyen Sen Değilsin’ projesinin kapsamında yapılan kuş evlerinin dağıtımı, okul kütüphanesi ve Atatürk büstünün açılış töreni...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:38
Lise öğrencilerinden anlamlı proje

Çaycuma’nın Perşembe Beldesi Filiz-Rıfat Güpgüpoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ‘Sadece Üşüyen Sen Değilsin’ projesinin kapsamında yapılan kuş evlerinin dağıtımı, okul kütüphanesi ve Atatürk büstünün açılış töreni gerçekleştirildi.

İlk olarak yenilenen okul kütüphanesinin açılışı protokol ve okula destek sağlayan Eczacı Hamdiye Birinci tarafından yapıldı. Kütüphanelerin görselliğinin kitap okuma oranında etkili olduğunu belirten Kaymakam Serkan Keçeli, emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından hayırseverlerin ve okul aile birliğinin katkıları ile yenilenen Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi. Son olarak ‘Sadece Üşüyen Sen Değilsin’ proje kapsamında okul öğrencileri tarafından yapılan kuş evlerinin tanıtımı ve dağıtımını gerçekleştirildi. Proje hakkında bilgi veren okulun Coğrafya Öğretmeni Hüseyin Dilek; “Bizde sorumluluklarımızın bir kısmını yerine getirmek için bu projeyi yaptık. Sosyal sorumluluğumuzun bir kısmını yerine getirmeye çalıştık. Bir can dokunmak bin cana dokunmaktır. Doğanın tek sahibi bizler olmadığımızı vurgulayarak öğrencilerimize ortak yaşama bilincini aşılamaya çalıştık. Bu bizim için bir başlangıç oldu. İnşallah değişik projelerimizde olacak. Öğrencilerimize ‘ Sadece Üşüyen Sen Değilsin’ diyerek küçük dokunuşlarla canlarımızı korumaya aldık” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Muhammet Ardıç kütüphanenin ve Atatürk büstünün yenilenmesine katkı veren hayırseverler ile kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Kaymakam Serkan Keçeli; “Bu dünyada insanların ne kadar yaşamaya hakkın varsa, bitkilerinde en az insanlar kadar yaşamaya hakkı vardır. Bu dünyanın tamamı insanlara tahsis edilmiş bir yer değil. Biz insanlar olarak yaratandan ötürü yaratılanı seven bir milletin fertleriyiz. Bu anlamda yapılan bu projenin çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Herkesin güzel bir ev hayali vardır. Proje kapsamında kuşlar için yapılan evlerimizin pembe panjurlardır farkı yok. Projede yer alan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okullarımızda sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesini diliyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanemizde çok güzel olmuş. Katkılarından dolayı beldede hizmet veren eczacımıza teşekkür ediyorum. Filiz-Rıfat Güpgüpoğlu Çok Programlı Lisemiz, ilçemizde öncü okullardan biri olma yolunda ilerleyecektir. Okul demek, sadece sınav başarısı anlamına gelmiyor. Sosyal sorumluluk projemizde en az sınav başarısı kadar önem arz etmektedir” diye konuştu.

Protokole de birer adet kuş evi hediye edildi. Okula katkı sağlayan hayırsever Eczacı Hamdiye Birinci’ye Kaymakam Serkan Keçeli tarafından teşekkür plaketi verildi. Perşembe Belediyesi itfaiye ekipleri tarafında okulun bahçesinde bulunan bir ağaca kuş evi asıldı. Törene Kaymakam Serkan Keçeli, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Perşembe Jandarma Karakol Komutanı Fikret Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı İsmail Çelebi, okul müdürleri ve öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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