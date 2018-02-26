Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118792
ALTIN
162.116
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.2890
EURO
4.6599

Lise öğrencileri Afrin için tek yürek oldu

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hitap Lisesi öğrencileri, Afrin şehitlerini anmak ve kahraman Mehmetçiğe destek olma amacıyla etkinlik düzenledi.Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hitap Lisesi bahçesinde...

Lise öğrencileri Afrin için tek yürek oldu

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hitap Lisesi öğrencileri, Afrin şehitlerini anmak ve kahraman Mehmetçiğe destek olma amacıyla etkinlik düzenledi.Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hitap Lisesi bahçesinde...

26 Şubat 2018 Pazartesi 19:01
Lise öğrencileri Afrin için tek yürek oldu

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hitap Lisesi öğrencileri, Afrin şehitlerini anmak ve kahraman Mehmetçiğe destek olma amacıyla etkinlik düzenledi.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hitap Lisesi bahçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşe Betül Akmeşe önderliğinde öğrenciler tarafından Afrin’deki Mehmetciğe destek olmak ve Mehmetçikle tek yürek olunduğunu göstermek amacıyla etkinlik düzenlendi. Mili Eğitim Bakanlığı ile Önder İmam Hatipliler Derneği işbiriğinde İyilik düşün İyilik Yap ilkesi ile düzenlenen “İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor” uygulamalı iyilik projesi yarışması kapsamında bu etkinlik ile yarışmaya katılan okul öğrencileri okul bahçesine ‘Afrin’ yazarak proje yürütücüsü Ayşenur Akyıldız önderliğinde Afrin Marşını hep bir ağızdan yüksek sesle okudu. Afrinde şehit olan askerlerin isimlerini tek tek söyleyen öğrenciler daha sonra yazdıkları mektupları teröristlere karşı mücadele eden kahraman Mehmetciğe ulaştırılmak üzere posta yoluyla Genel Kurmay Başkanlığına gönderdiler.

Proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Ayşe Betül Akmeşe, "Afrin’deki Mehmetciğimize destek olmak, onların yalnız olmadıklarını göstermek ve onlarla tek yürek olduğumuzu göstermek için askerlerimize mektuplar yazdık. Her yaştan, her sınıftan öğrencimiz duygularını Mehmetciğimizle paylaştı. Yazılan mektupları Afrin’deki askerlerimize göndermek üzere Genel Kurmay Başkanlığına gönderdik, ayrıca öğrencilerimizden oluşan bir grup, bahçeye ‘Afrin’ yazdı. Proje yöneticisi öğrencimiz Ayşenur Akyıldız diğer öğrenciler ile birlikte Afrin Marşını okuyup. Afrin’de şehit olan askerlerimizin isimlerini tek tek söyleyerek ölümsüz kahramanlarımızın adlarını bir kez daha yaşatmış oldular” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin Gazisi Zonguldak’ta ki baba ocağına getirildi
Afrin Gazisi Zonguldak’ta ki baba ocağına getirildi
OBM hizmet içi eğitim semineri sona erdi
OBM hizmet içi eğitim semineri sona erdi
Kdz. Ereğli Belediyespor Kastamonu’yu 4-1 yendi
Kdz. Ereğli Belediyespor Kastamonu’yu 4-1 yendi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim