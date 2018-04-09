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Kozlu’da Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıldönümü kutlandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Kozlu Hükümet Konağı tören Alanında yapılan törene Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz,...

Kozlu’da Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıldönümü kutlandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Kozlu Hükümet Konağı tören Alanında yapılan törene Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz,...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:53
Kozlu’da Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıldönümü kutlandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kozlu Hükümet Konağı tören Alanında yapılan törene Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, polisler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça tarafından Atatürk Anıtına çelenk konularak günün anlam önemi hakkında bir konuşma yaptı. Kozlu İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya görevlerinde üstün başarı gösteren polis memurlarına Üstün Başarı Belgesi verdi.
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