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Konser gelirleri barınağa teslim edildi

Zonguldak’ta Hayvanlar yararına düzenlenen konserin gelirleri barınağa teslim edildi.Zonguldak’ta 23 Şubat tarihinde Organizatör Nur Sarı tarafından sokak hayvanları yararına düzenlenen Resul Dindar konserinin ardından günlerde hayvanlar...

Konser gelirleri barınağa teslim edildi

Zonguldak’ta Hayvanlar yararına düzenlenen konserin gelirleri barınağa teslim edildi.Zonguldak’ta 23 Şubat tarihinde Organizatör Nur Sarı tarafından sokak hayvanları yararına düzenlenen Resul Dindar konserinin ardından günlerde hayvanlar...

20 Mart 2018 Salı 16:58
Konser gelirleri barınağa teslim edildi

Zonguldak’ta Hayvanlar yararına düzenlenen konserin gelirleri barınağa teslim edildi.

Zonguldak’ta 23 Şubat tarihinde Organizatör Nur Sarı tarafından sokak hayvanları yararına düzenlenen Resul Dindar konserinin ardından günlerde hayvanlar yararına düzenlenen konserin gelirleriyle alınan ürünler barınağa teslim edildi. Elde edilen gelirlerle köpek kulübesi, köpek maması, tasma ve zincir alınarak barınağa teslim edildi. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür eden Organizatör Nur Sarı:” 23 Şubat Resul Dindar konserinin amacına ulaşmış bulunmaktayız. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Ekibimle başladığım bu yolda harika bir iş çıkarmanın gurur içindeyiz. Konserimizden kalan geliri barınaktaki bazı ihtiyaçları karşıladık masraflar ve ekstra giderlerin dışından kalan paramızla bağışımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. HAYKONFED Zonguldak İl Temsilcisi Suzan Arığ’a kapılarını bizlere açtığı için sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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