Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulunda yangın tatbikatı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu’nda deprem yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Sivil Savunma günü etkinlikleri kapsamında olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının yaşanmaması ve en aza indirilmesi için yapılan tatbikat öncesi okuldaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparken, öğrenciler de yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirildi.

Yapılan deprem ve yangın tahliye tatbikatında hiçbir kargaşaya yer vermeden okul çok kısa sürede boşaltıldı. Daha sonra okul bahçesinde güvenli bir alana toplanan öğrencilere Kdz Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarma tatbikatı ve yangın söndürme tüpü ile nasıl söndürüleceği gösterildi.