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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 64 yaşındaki Ramazan Baytekin, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan yenik düşerek evinde vefat etti.Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin Alaplı merkez Camisi’ne düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna...

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 64 yaşındaki Ramazan Baytekin, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan yenik düşerek evinde vefat etti.Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin Alaplı merkez Camisi’ne düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:34
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 64 yaşındaki Ramazan Baytekin, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan yenik düşerek evinde vefat etti.

Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin Alaplı merkez Camisi’ne düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Türker, Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Garnizon Komutanı Fuat Gençer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muammer Özdemir

Ereğli Muharip Gaziler Derneği, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Alaplı merkez Camisi’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ramazan Baytekin cenazesi 690 evler Belediye şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Kıbrıs Gazisi Ramazan Baytekin tabutunun üzerindeki Türk bayrağını öperek, gazinin oğlu takdim etti.
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