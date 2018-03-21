Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117651
ALTIN
167.802
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5324
EURO
4.8136

Kent Meydanı 26 Nisan’da ihaleye çıkıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, Kent Meydanı ve Yer altı Otopark Binası yapım işi için ihaleye çıkıldığını açıkladı.Kdz. Ereğli Kent Meydanı ve yer altı Otopark binası yapım işi 1.etap ihale...

Kent Meydanı 26 Nisan’da ihaleye çıkıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, Kent Meydanı ve Yer altı Otopark Binası yapım işi için ihaleye çıkıldığını açıkladı.Kdz. Ereğli Kent Meydanı ve yer altı Otopark binası yapım işi 1.etap ihale...

21 Mart 2018 Çarşamba 21:07
Kent Meydanı 26 Nisan’da ihaleye çıkıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, Kent Meydanı ve Yer altı Otopark Binası yapım işi için ihaleye çıkıldığını açıkladı.

Kdz. Ereğli Kent Meydanı ve yer altı Otopark binası yapım işi 1.etap ihale tarihi belli oldu.

Söz konusu ihalenin 26 Nisan 2018 tarihinde yapılacağını açıklayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, “1. Bodrum katı 10 bin 340 metrekare, 2.bodrum katı 11 bin 286 metrekare inşaat alanlı katlı otopark ve kent meydanı ihalesi, 26 Nisan 2018 günü yapılacak. İşin yapım süresi 1200 gündür. İlçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulunda yangın tatbikatı
Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulunda yangın tatbikatı
Ortaokul öğrencilerinden "Kardeşlerimizi Sevindirelim" projesi
Ortaokul öğrencilerinden "Kardeşlerimizi Sevindirelim" projesi
UR-GE Projesi’nde ilk imzalar atıldı
UR-GE Projesi’nde ilk imzalar atıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim