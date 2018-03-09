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Kdz. Ereğli’de engelli yelken takımı kuruldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde paralimpik yelken takımı kuruldu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan yelken antrenörü Talat Çerçioğlu Kdz. Ereğli’de...

Kdz. Ereğli’de engelli yelken takımı kuruldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde paralimpik yelken takımı kuruldu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan yelken antrenörü Talat Çerçioğlu Kdz. Ereğli’de...

09 Mart 2018 Cuma 13:47
Kdz. Ereğli’de engelli yelken takımı kuruldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde paralimpik yelken takımı kuruldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan yelken antrenörü Talat Çerçioğlu Kdz. Ereğli’de Paralimpik Yelken Takımı oluşturdu.

Kdz. Ereğli’de bir ilk olan Bedensel Engelliler Yelken Takımı kurarak ilçeyi Mersin’de yapılan gelişim kampında temsil eden Kdz. Ereğli Paralimpik Yelken Takımı’nın hedefi 2018 takviminde yer alan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanmak. Kdz. Ereğli Paralimpik Yelken Takımı Anterönörü Çerçioğlu, takımda yer alan sporcular başta olmak üzere, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Çerçioğlu “Engelleri birlikte aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz” dedi.
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