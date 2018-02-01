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Kdz. Ereğli Genç Yıldızspor’u 3-0 mağlup etti

Kdz. Ereğli Belediyespor Genç Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası ilk turunu 3 maçta 25 gol atarak ve kalesinde gol görmeyerek geçti.Kdz. Ereğli Belediyespor Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ilk turunu rahat geçti. 3 ve 4’er takımdan oluşan...

Kdz. Ereğli Genç Yıldızspor’u 3-0 mağlup etti

Kdz. Ereğli Belediyespor Genç Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası ilk turunu 3 maçta 25 gol atarak ve kalesinde gol görmeyerek geçti.Kdz. Ereğli Belediyespor Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ilk turunu rahat geçti. 3 ve 4’er takımdan oluşan...

01 Şubat 2018 Perşembe 17:11
Kdz. Ereğli Genç Yıldızspor’u 3-0 mağlup etti

Kdz. Ereğli Belediyespor Genç Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası ilk turunu 3 maçta 25 gol atarak ve kalesinde gol görmeyerek geçti.

Kdz. Ereğli Belediyespor Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ilk turunu rahat geçti. 3 ve 4’er takımdan oluşan toplam 32 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanan ilk tur maçlarının ilkinde Kastamonugücü’nü 16-0, 2.maçında Karabük Ovacıkspor’u 6-0 mağlup eden Kdz.Ereğli Belediyespor grup 3. ve son maçında da Kdz.Ereğli Genç Yıldızspor’u 3-0 mağlup ederek ilk turu rahat geçti. Gruptaki diğer takımlar ise şampiyonaya ilk turda veda etti.
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