Kdz. Ereğli Genç Yıldızspor’u 3-0 mağlup etti

Kdz. Ereğli Belediyespor Genç Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası ilk turunu 3 maçta 25 gol atarak ve kalesinde gol görmeyerek geçti.

Kdz. Ereğli Belediyespor Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ilk turunu rahat geçti. 3 ve 4’er takımdan oluşan toplam 32 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanan ilk tur maçlarının ilkinde Kastamonugücü’nü 16-0, 2.maçında Karabük Ovacıkspor’u 6-0 mağlup eden Kdz.Ereğli Belediyespor grup 3. ve son maçında da Kdz.Ereğli Genç Yıldızspor’u 3-0 mağlup ederek ilk turu rahat geçti. Gruptaki diğer takımlar ise şampiyonaya ilk turda veda etti.