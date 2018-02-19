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Kdz. Ereğli Belediyespor Kastamonu’yu 4-1 yendi

Spor Toto BAL Ligi’nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, Kastamonu İl Özel İdare Spor’u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve 6. gruptaki liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Burak Toker’in...

Kdz. Ereğli Belediyespor Kastamonu’yu 4-1 yendi

Spor Toto BAL Ligi’nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, Kastamonu İl Özel İdare Spor’u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve 6. gruptaki liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Burak Toker’in...

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:10
Kdz. Ereğli Belediyespor Kastamonu’yu 4-1 yendi

Spor Toto BAL Ligi’nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, Kastamonu İl Özel İdare Spor’u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve 6. gruptaki liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Burak Toker’in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden eflatun beyazlılar, 67. dakikada yine Burak Toker’le skoru 2-0 yaptı. 77. dakikada Kastamonu’nun Ulaş Tufan’la farkı 1’e indiren golüne rağmen, 79.dakikada Eray Özer ve 90+4 dakikada Aydın Çetin’in golleri farkı getirdi.

Bu arada maç öncesi Kdz. Ereğli Belediyesi, taraftarlara Türk bayrağı dağıtırken, Afrin teması da işlendi. Afrin Zeytin Dalı Operasyonuna katılan ve aralarında Karadeniz Ereğlili Uzman Çavuş Ömer Bayram ve arkadaşlarının sesli mesajları taraftara dinletildi.

Maç öncesi görsel şölen yaşanırken, karşılaşmayı aralarında İlçe Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, , siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile birlikte 10 bini aşkın taraftar izledi.

Haftayı 40 puanla lider geçen Karadeniz Ereğli Belediyespor, gelecek hafta Kırşehir deplasmanına konuk olacak.
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