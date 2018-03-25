Kdz. Ereğli Belediyespor 3 puanı 5 golle aldı

Bölgesel Amatör Lig 24. hafta mücadelesinde sahasında Sincan Belediyespor’u konuk eden Kdz. Ereğli Belediyespor, 2-1 geriye düştüğü maçta rakibini Oruj Balashlı (2), Burak Toker, Aydın Çetin (P) ve Serbay Aydın’ın golleri ile 5-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Maça rakibine oranla daha iyi başlayan ve 9.dakikada Burak Toker’in golü ile 1-0 öne geçen eflatun beyazlılar,23.dakikada rakibin Mehmet Osman ile bulduğu penaltı golü ve 42.dakikada Turgut Delen’in kendi kalesine attığı golle devreye 2-1 mağlup girdi.

64. dakikada Aydın Çetin’in penaltı golü ile 2-2’yi bulan eflatun beyazlılar, 79 ve 90.dakikalarda Oruj Balashlı ve 90+5.dakikada ise Serbay Aydın ile farka gitti. Konuk ekipte Volkan çift sarı karttan oyundan atıldı.

51 puanla lider Bartınspor’un (Bay) geçtiği haftada puanını 49’a çıkararak liderle arasındaki puan farkını bitime 2 hafta kala 2’ye indiren eflatun beyazlılar, gelecek hafta deplasmanda Yeniçağaspor’a konuk olacak. Kdz. Ereğli Belediyespor sezonu bir sonraki hafta iç sahada oynayacağı 100. Yıl Soğuksu maçı ile tamamlayacak.