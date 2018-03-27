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Kaymakam Madenoğlu Gülüçlü kadınların kursunu ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi ve Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan biçki, dikiş, nakış kursu kursiyerlerini Kaymakam Nazım Madenoğlu ile kahvaltıda buluştu.Kahvaltıya Kdz. Ereğli Kaymakamı...

Kaymakam Madenoğlu Gülüçlü kadınların kursunu ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi ve Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan biçki, dikiş, nakış kursu kursiyerlerini Kaymakam Nazım Madenoğlu ile kahvaltıda buluştu.Kahvaltıya Kdz. Ereğli Kaymakamı...

27 Mart 2018 Salı 16:33
Kaymakam Madenoğlu Gülüçlü kadınların kursunu ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi ve Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan biçki, dikiş, nakış kursu kursiyerlerini Kaymakam Nazım Madenoğlu ile kahvaltıda buluştu.

Kahvaltıya Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ve Ereğli Halk Eğitim müdürü Canan Ayan katıldı.

Gülüç Belediyesindeki Halk Eğitim biçki, dikiş nakış kursiyerlerini ziyaret eden Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerlerin yaptıkları çalışmaları ve işleri inceleyen Madenoğlu Gülüç’ teki Halk Eğitim Kursuna Belediye olarak her türlü desteği veren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a teşekkür ederek, kursa katılanlara başarılar diledi.
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