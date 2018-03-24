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İşadamı Yılmaz, Alaplı TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Zonguldak Alaplı İlçesinde Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Murat Yılmaz, Nisan ayında yapılacak olan Alapı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde adaylığını açıkladı.Alaplı TSO Başkanlığı’na aday olan Murat Yılmaz...

İşadamı Yılmaz, Alaplı TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Zonguldak Alaplı İlçesinde Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Murat Yılmaz, Nisan ayında yapılacak olan Alapı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde adaylığını açıkladı.Alaplı TSO Başkanlığı’na aday olan Murat Yılmaz...

24 Mart 2018 Cumartesi 14:30
İşadamı Yılmaz, Alaplı TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Zonguldak Alaplı İlçesinde Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Murat Yılmaz, Nisan ayında yapılacak olan Alapı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde adaylığını açıkladı.

Alaplı TSO Başkanlığı’na aday olan Murat Yılmaz gelecek dönemle ilgili projelerini ve hedeflerini açıkladı. Birlik, beraberlik mesajı verdi, ekip çalışmasına vurgu yaptı. İş adamı Murat Yılmaz, çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir basın açıklaması yaptı. Gelecek döneme ait projeleri ve izleyecekleri yönetim anlayışı ile ilgili bilgileri kamuoyuna açıklayan, Yılmaz,” Alaplı değerlerini dışarıya kaçırdığımız zaman biz dışarıdan yatırımcı alamayız. Alaplı 5 kişiden 10 kişiden ibaret değildir. Alaplı bütün köyleriyle mevcut dışarıdaki iş adamlarıyla bir bütündür.” dedi. Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Adayı Murat Yılmaz’ın konuşmasında," Bizler Alaplı OSB’de Ereğli’de olmayıp Karabük’te olan demir çelik, haddane, inşaat demiri ile ilgi aylık 5 bin ton kapasiteli bir üretim tesisi kuracağız. Kendi ortaklarımızla kuracağız. Karabük’te Esen Ticaret bize sözünü vermiştir. 20 dönüm arazi üzerine bu tesisi Alaplı’ya kazandıracağız.

Bizim kökümüz kamyoncu esnafından gelmektedir. Kamyoncu esnafının kışlada zorluk çektiğini biliyoruz. Kamyoncu esnafımız bir yere bağımlı kalmayacak. Nakliyeci sorunu işini bitireceğiz. Bu fabrikalar sayesinde kamyoncu esnafını iş sorunu kökten çözeceğiz. Alaplı’ın geleceği için bir araya geleceğiz, omuz omuza vereceğiz. Mücadele içerisine gireceğiz. Her saniyemizi, her dakikamızı o amacı gerçekleştirmek için geçireceğiz’’ dedi.
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