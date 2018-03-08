Irmakta mahsur kalan büyükbaş hayvanları itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ırmak ortasında mahsur kalan iki büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Halilbeyoğlu Karasu mevkiinde aşırı yağışların etkisiyle suların yükselmesi dolayısıyla ırmak ortasındaki adacıkta mahsur kalan iki büyükbaş hayvan Devrek İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce özverili çalışmalar sonucunda başarıyla kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Devrek Belediyesince yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için büyük bir özveri ve gayretle, gerekirse canları pahasına çalışmalarını başarıyla sürdüren Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda diğer canlılarımız için de aynı özveriyle arama ve kurtarma çalışmaları yapıyor. Yangın, sel gibi doğal afetlere ve kazalara daha hızlı mücadele edecek şekilde tecrübeli personel ve modern araç gereçlerle güçlendirilen İtfaiye ekipleri 7 gün 24 mesai kavramı gözetmeksizin canla başla görevlerini sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.