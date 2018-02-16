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İmam Hatip Lisesi’nden Afrin şehitleri için dua

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Afrin şehitleri için dua programı gerçekleştirildi.Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan,...

İmam Hatip Lisesi’nden Afrin şehitleri için dua

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Afrin şehitleri için dua programı gerçekleştirildi.Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan,...

16 Şubat 2018 Cuma 17:57
İmam Hatip Lisesi’nden Afrin şehitleri için dua

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Afrin şehitleri için dua programı gerçekleştirildi.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adnan Karakurluk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, Kur’an tilavetiyle başladı. İl Müftülüğü İmam Hatiplerinden Mahmut Akmeşe Kur’an tilaveti yaptı. Ardından Okul Müdürü Adnan Karakurluk konuşma yaptı. Programda Vali Ahmet Çınar, öğrencilere "Şehitlik ve Şehadet" üzerine bir konuşma yaptı. Vali Çınar, "İslam önce medeniyettir. Medeniyet insanın karakterini geliştirir olgunlaştırır. Karakteri olmayanın imanı da zayıf olur. İşte şehitlere bugün hatimler indirdik ya, o şehitler vatan için kendilerini öne atarlar. Güçlü iman ancak güçlü karakter ile olur" diye konuştu.

Vali Çınar’ın konuşmasının ardından Afrin şehitleri için hatim duası yapıldı.
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