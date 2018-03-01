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Hijyen kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi

Çaycuma’da ekmek fırını çalışanlarına yönelik açılan hijyen eğitimi kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası desteği ile Çaycuma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık...

Hijyen kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi

Çaycuma’da ekmek fırını çalışanlarına yönelik açılan hijyen eğitimi kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası desteği ile Çaycuma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık...

01 Mart 2018 Perşembe 18:37
Hijyen kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi

Çaycuma’da ekmek fırını çalışanlarına yönelik açılan hijyen eğitimi kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası desteği ile Çaycuma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce organize edilen " Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği " kapsamında Çaycuma İlcesindeki yer alan ekmek üretim, dağıtım ve satışında çalışan ve bu güne kadar eğitim almamış veya eğitimin geçerliliği sona ermiş fırın çalışanlarına Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Gıda mühendisi Mücahit Güleş ile İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Hemşire Semra Erdaş tarafından hijyen eğitimi verildi. Eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan 132 fırın çalışanına sertifika verildi.

Programda konuşan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere başarılar dileyerek "Toplumumuzun en önemli gıdası olan ekmek toplumda ayrıca ekmek parası, ekmek teknesi gibi değerlerle de anılmaktadır. Bizler raflarda güvenle ekmeği alırken fırında yapılan çalışmalara da inanırız. Yani sizlerin kendi evinize götürüyormuş düşüncesiyle hijyen kurallarını uygulayarak ekmek ürettiğinize inanıyoruz. Bir ekmek üreticisi ailenin çocuğu olarak sizi anlıyorum ve Sizlere başarılar diliyorum. Kursun size ve toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
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