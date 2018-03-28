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"Haybeden Gerçek üstü Aşk" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kent Konseyi Tiyatro kulübü tarafından "Haybeden Gerçeküstü Aşk" adlı romantik komedi türündeki tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı.Yılmaz Erdoğan’ın kendisinin yazdığı "Haybeden Gerçeküstü...

"Haybeden Gerçek üstü Aşk" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kent Konseyi Tiyatro kulübü tarafından "Haybeden Gerçeküstü Aşk" adlı romantik komedi türündeki tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı.Yılmaz Erdoğan’ın kendisinin yazdığı "Haybeden Gerçeküstü...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:37
"Haybeden Gerçek üstü Aşk" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kent Konseyi Tiyatro kulübü tarafından "Haybeden Gerçeküstü Aşk" adlı romantik komedi türündeki tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı.

Yılmaz Erdoğan’ın kendisinin yazdığı "Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar" adlı kitabından tiyatroya uyarladığı romantik komedi türündeki "Haybeden Gerçek üstü Aşk" isimli tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Başrollerini Halime Çetin ve Mehmet Taysı’nın oynadığı tiyatro oyunu sanatseverlerden tam not aldı. Oyun sonrası Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago tiyatro oyuncularına çiçek takdim edip çeşitli hediyeler verdi.

Tiyatro oyununa Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcı Esra Alpoga, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar, Kdz. Ereğli Kent Konseyi Başkanı V. Yusuf Karaoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Fevzi Ekşi, Kdz. Ereğli Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Turabi Çelik, Yazar ve Ressam Ayşe Işık, Kdz. Ereğli Gazeteciler Dernek Başkanı İbrahim Necati Günay, Elektrik Mühendisleri Odası Kdz. Ereğli Temsilcisi Mehmet Ali Karanfil ve çok sayıda sanatsever katıldı.
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