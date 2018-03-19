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Gülüç’e asansörlü üst geçit kazandırılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi asansörlü üst geçit çalışmalarına başladı.Gülüç Belediyesi Ereğli- Ankara- İstanbul karayolu üzerinde vatandaşların sahil bandına daha rahat geçebilmeleri için asansörlü üst geçit...

Gülüç’e asansörlü üst geçit kazandırılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi asansörlü üst geçit çalışmalarına başladı.Gülüç Belediyesi Ereğli- Ankara- İstanbul karayolu üzerinde vatandaşların sahil bandına daha rahat geçebilmeleri için asansörlü üst geçit...

19 Mart 2018 Pazartesi 18:56
Gülüç’e asansörlü üst geçit kazandırılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi asansörlü üst geçit çalışmalarına başladı.

Gülüç Belediyesi Ereğli- Ankara- İstanbul karayolu üzerinde vatandaşların sahil bandına daha rahat geçebilmeleri için asansörlü üst geçit yapıyor. Çalışmalarına başlanan asansörlü üst geçit, yaşlı ve engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak. Asansörlü üst geçit otuz metre boyunda 3 metre genişliğinde olacak.

Asansörlü üst geçidin yapıldığı yerde incelemelerde bulunan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç halkının yaşamlarının kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Demirtaş konuşmasında, “Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekibiyle ihtiyaç gördüğümüz noktalara üst geçit yapmaya başladık. Özellikle vatandaşlarımızın sahil bandına daha güvenli ulaşabilmesini sağlamak ve yayaların trafiği aksatmadan, herhangi bir kazaya mahal vermeden gidecekleri yere ulaşımını sağlamak amacıyla üst geçit yapımı ile ilgili çalışmalara başladık. Halkımızın güvenliğini düşünüyor, laf değil hizmet üretiyoruz. Asansörlü olarak tasarlanan üst geçit yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için karşıdan karşıya geçişlerde büyük kolaylık sağlayacak. Havaların da düzelmesiyle beraber çalışmalarımız hızlanıyor. Sosyal faaliyetlerin yanı sıra alt yapı ve fiziki projelerimizi bir bir tamamlayacağız. Yaptığımız çalışmalarda çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı hemşehrilerimizin hoşgörüsünü bekliyoruz. Çünkü her şeyi onlar için yapıyoruz ve beldemize gereken hizmetleri kazandırmak için çabalıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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