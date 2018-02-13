Gülüç Belediyespor’dan Afrin operasyonuna tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1. Amatör Küme Play-Off müsabakası öncesi Gülüç Belediyespor futbol takımı sahaya “Kalbimizle, dularımızla Mehmetçiğin yanındayız” yazılı pankartla çıktı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 1. Amatör Küme Play Of eleme maçında Gülüç Belediyespor ile Zonguldak Cebati Merkezspor takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Gülüç Belediyespor’lu futbolcular ellerinde “Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız” yazılı pankartla sahaya çıkarak Türk Siahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyona tam destek verdi.

Gülüç Belediye ve Gülüç Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör koridoru oluşturulmasını önlemek için düzenlediği operasyonu desteklediklerini söyledi. Demirtaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “ Türk ordusunun terör koridorunu önlemek ve ülkemize yönelecek tehditleri bertaraf etmek için Afrin’ de başlattığı operasyonu destekliyoruz. İnşallah Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadan operasyonlar başarıyla sonuçlandıracaktır. Dualarımız ve gönlümüz kahraman askerimizle birlikte" dedi.

Karşılaşmada Gülüç Belediyespor, Zonguldak Cebati Merkezspor’a 2-1 mağlup oldu.