Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Gülüç Belediyespor’dan Afrin operasyonuna tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1. Amatör Küme Play-Off müsabakası öncesi Gülüç Belediyespor futbol takımı sahaya “Kalbimizle, dularımızla Mehmetçiğin yanındayız” yazılı pankartla çıktı.Kdz. Ereğli ilçesinde 1. Amatör Küme...

Gülüç Belediyespor’dan Afrin operasyonuna tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1. Amatör Küme Play-Off müsabakası öncesi Gülüç Belediyespor futbol takımı sahaya “Kalbimizle, dularımızla Mehmetçiğin yanındayız” yazılı pankartla çıktı.Kdz. Ereğli ilçesinde 1. Amatör Küme...

13 Şubat 2018 Salı 12:50
Gülüç Belediyespor’dan Afrin operasyonuna tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1. Amatör Küme Play-Off müsabakası öncesi Gülüç Belediyespor futbol takımı sahaya “Kalbimizle, dularımızla Mehmetçiğin yanındayız” yazılı pankartla çıktı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 1. Amatör Küme Play Of eleme maçında Gülüç Belediyespor ile Zonguldak Cebati Merkezspor takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Gülüç Belediyespor’lu futbolcular ellerinde “Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız” yazılı pankartla sahaya çıkarak Türk Siahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyona tam destek verdi.

Gülüç Belediye ve Gülüç Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör koridoru oluşturulmasını önlemek için düzenlediği operasyonu desteklediklerini söyledi. Demirtaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “ Türk ordusunun terör koridorunu önlemek ve ülkemize yönelecek tehditleri bertaraf etmek için Afrin’ de başlattığı operasyonu destekliyoruz. İnşallah Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadan operasyonlar başarıyla sonuçlandıracaktır. Dualarımız ve gönlümüz kahraman askerimizle birlikte" dedi.

Karşılaşmada Gülüç Belediyespor, Zonguldak Cebati Merkezspor’a 2-1 mağlup oldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri
Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri
GMİS Başkanlar Kurulu toplandı
GMİS Başkanlar Kurulu toplandı
Devrek Belediyesi’nden, "Hoşgeldin bebek” projesi
Devrek Belediyesi’nden, "Hoşgeldin bebek” projesi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim