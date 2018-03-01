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GMİS VE TTK, 263 maden şehidini anacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Kozlu grizu faciasının 26. Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

GMİS VE TTK, 263 maden şehidini anacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Kozlu grizu faciasının 26. Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

01 Mart 2018 Perşembe 17:42
GMİS VE TTK, 263 maden şehidini anacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Kozlu grizu faciasının 26. Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 263 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 5 Mart 2018 Pazartesi günü sabah saat: 07.45’te TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında düzenlenecek.
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