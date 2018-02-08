GMİS Başkanlar Kurulu toplandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Sendika Genel Merkezi’nde toplandı.

Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri ve MTA Şube Başkan ve yöneticileri hazır bulundu.

Toplantı sonrasında açıklanan sonuç bildirisinde şu görüşlere yer verildi;

“Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkanımız Ahmet Demirci Başkanlığında toplanarak; ülkemizdeki, bölgemizdeki ve işyerlerimizdeki gelişmeleri değerlendirdi. Başkanlar Kurulumuz; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi operasyonunda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilemektedir. Başkanlar Kurulumuz ve maden işçileri, her zaman ve her şart altında, maddi ve manevi olarak devletimizin, ordumuzun ve şehit ailelerinin yanında olmaya devam edecektir. Başkanlar Kurulumuz; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) işçi açıklarının giderilmesi için tüm ilgililer nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlar Kurulumuz, TTK, MTA ve Hattat Madencilik işyerlerimizde Toplu İş Sözleşmesi uygulamalarından kaynaklanan sorunlar başta olmak üzere tüm sorunlarımızın çözümü için çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlar Kurulumuz; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmekte olan Torba Yasa Tasarısı’ndaki Geçici 65. Maddenin; yeniden ele alınması ve söz konusu tasarıdaki “10.06.2003 - 13.05.2014” tarihleri aralığında değil, tüm maden şehitlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi için girişimlerini sürdürmektedir. Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu ile makamında görüşerek bu taleplerimizi bildirmiştir. Çalışmalarımız devam etmektedir. Başkanlar Kurulumuz; Bölgemizde ve ülkemizin tamamında örgütlenme çalışmalarına devam etmektedir. Başkanlar Kurulumuz; Taşeronlarla ilgili yasal düzenleme çerçevesinde MTA’daki arkadaşlarımızın kadroya alınması sürecini takip etmektedir. Başkanlar Kurulumuz; TTK, MTA ve Hattat Madencilik işçilerinin ve tüm emekçilerin insanca çalışıp, insanca yaşayabilecekleri koşulları sağlamak için, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesi için verdiği mücadeleye aralıksız olarak devam edecektir.”