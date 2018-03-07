GMİS, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayan Genel Başkan Ahmet Demirci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

“8 Mart 1857’de New York’ta tekstil işçisi kadınlar “eşit işe eşit ücret ve 16 saatlik işgününe karşı 10 saatlik işgünü” talepleriyle grev yaparken birçok kadın fabrikaya kapatılır ve bu sırada çıkan yangında hayatını kaybeder. O günden sonra, kadın işçilerin bu onurlu direnişi tüm dünyada kadınların hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir simgesi haline dönüşür. 8 Mart’a anlamını yükleyen ise Clara Zetkin olur. 8 Mart 1910’da değişik ülkelerden kadınlar, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da toplanır ve yaşamlarını; savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadeleye adarlar. Uluslararası ve Almanya işçi hareketinin tanınmış önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart’ın dünya kadınlarının mücadele ve dayanışma günü ilan edilmesini önerir, bu önerisi kabul görür. Özgürlük, barış, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya, kadın haklarını kazanma mücadelesi veren kadınlar, o tarihten itibaren geleceklerine ilişkin ortak projeler üretmenin yollarını aramışlardır. Emekçi kadınlar; birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 8 Mart’ta değil, her gün emekten yana mücadele içindedir. Kadınların verdiği bu mücadele tarihi, bizlerin emek mücadelesine de ışık tutmaktadır. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi, tüm kadınlarımızın emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alması, çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almaları, siyasette, iş dünyasında, sosyal hayatta daha çok sayıda ve daha aktif olmaları en büyük dileğimizdir. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz, onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”